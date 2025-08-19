Un rally tempranero y la sólida actuación del pitcher japonés Yushi Yamamoto sellaron la derrota de México 6-0 frente a Japón en Williamsport, despidiéndose de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025.

La novena mexicana del Swing Perfecto de Chihuahua concluyó su participación en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 tras caer por 6-0 ante Japón, en un duelo marcado por un ataque temprano de los nipones.

Un cuadrangular en la primera entrada abrió un rally de cuatro carreras que definió el rumbo del encuentro. Aunque el lanzador mexicano Iker Castañeda logró recomponerse y colgar ceros en los siguientes episodios, la ofensiva nacional no pudo descifrar la recta dominante de Yushi Yamamoto, quien mantuvo en blanco a la artillería tricolor.

Con este triunfo, Japón reafirma su dominio histórico sobre México en la Little League World Series, dejando la marca en 21 victorias contra solo 4 derrotas desde 1992.

El recuerdo de la Liga Municipal de Tijuana, que en 2023 rompió una racha de 12 años sin vencer a un campeón nipón, quedó como una excepción en una rivalidad ampliamente inclinada hacia los asiáticos.

La eliminación no opaca el esfuerzo del equipo de Chihuahua, que tras caer en su debut logró encadenar dos victorias consecutivas frente a Puerto Rico y Panamá, mostrando carácter y competitividad en el certamen juvenil más importante del mundo.



