En otro emocionante duelo lleno de volteretas y que requirió de extrainnings, la novena de Quinto Nivel (2-2) inauguró la jornada 4 de la Liga del Sol Edición Gabito Ballesteros, con un triunfo de 6-5 sobre Vicoming By Diseños (2-2) en los terrenos del Cárcamo.

La ofensiva arrancó temprano desde la primera entrada, cuando el campeón Quinto Nivel atacó la serpentina de David Estrada. La primera rayita de la noche cayó tras un error de Roy Frisby, quien no pudo retener un rodado y, en su intento por sacar el out, voló el disparo hacia la inicial. La jugada permitió que Fernando Méndez obtuviera dos bases extra y terminara por pisar la registradora.

Fausto Osorio y Juan Pablo Téllez continuaron el ataque: primero con un sencillo productor y después con una jugada de selección que colocó el 3-0.

En la segunda entrada, Roy Frisby lavó su error y respondió con el madero, al desaparecer la pelota detrás de la barda con un corredor a bordo, para acercar a Vicoming 3-2.

Por segundo inning consecutivo, la novena musical volvió a hacerse presente en la pizarra gracias a un nuevo error defensivo, esta vez del antesalista, que no pudo fildear un roletazo y terminó por regalar la cuarta carrera a los locales.

En el cuarto rollo, Quinto Nivel amplió la ventaja a 5-2 con el batazo oportuno de Damián Fimbres. Sin embargo, en la apertura del sexto, Vicoming respondió a lo grande con una ofensiva poderosa que igualó los cartones.

Con dos outs y la caja llena, Miguel Angulo apareció a la hora cero y conectó un imparable productor de dos carreras. Acto seguido, José Matrecitos incurrió en un wild pitch que permitió la quinta rayita visitante, borrando así la ventaja de los campeones.

La paridad se sostuvo durante las siete entradas reglamentarias. Vicoming desaprovechó su oportunidad de tomar ventaja en la apertura del octavo y, con la mesa servida, Quinto Nivel apeló a la 'pelota chica' para fabricar la carrera del gane y dejar cifras definitivas en un emocionante encuentro.