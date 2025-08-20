Jornada llena de emociones y batazos en la Liga del Sol Edición Gabito Ballesteros.

Con una doble cartelera llena de batazos y emociones, arrancó la segunda jornada de la Liga del Sol Edición Gabito Ballesteros en la Unidad Deportiva del Cárcamo, donde R&R Sports Complex se impuso 10-6 al equipo de Pollo Feliz, mientras que Los Amigos de Ramón Corral lograron un dramático triunfo de 7-6 sobre IP17.

La novena de Pollo Feliz arrancó con ofensiva productiva al timbrar la primera rayita del encuentro gracias a un batazo productor de Fodelt Medina, quien envió a la registradora a Juan Gutiérrez.

En la parte baja del primer episodio llegó la respuesta inmediata de R&R Sports Complex. Con Cristóbal Cota en posición de anotar, Ismael Duarte conectó un batazo productor en jugada de selección con el que igualó la pizarra. Acto seguido, Leo Delgado respondió con un imparable que puso adelante momentáneamente a su equipo con la carrera de Alain Camou.

Tras varias entradas sin daño, la quinta resultó una auténtica “pesadilla” para Pollo Feliz, al recibir un rally de seis carreras. Carlos Pérez se metió en aprietos al conseguir solo un out y regalar tres pasaportes, lo que marcó el fin de su labor como relevista.

Te puede interesar México queda eliminado de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Andrés Rosas subió al montículo en busca de apagar el fuego, pero rápidamente permitió la primera rayita con elevado de sacrificio de Leo Delgado. Más tarde, Alejandro “Chapo” Amparano disparó doblete productor de dos carreras en los spikes de Dani Martínez e Ismael Duarte.

La ofensiva continuó con Oswaldo Urquídez, quien sumó dos rayitas más al rally. Finalmente, un wild pitch de Rosas permitió la anotación de Urquídez para dejar la pizarra 8-1.

En la sexta, Dani Martínez produjo la novena carrera con elevado de sacrificio que remolcó a Martín Hernández.

El conjunto local recortó en la apertura de la séptima con un wild pitch que permitió anotar a Edgardo Acuña. Un turno después, Ángel Castillo volvió a timbrar por la misma vía. Francisco Amado mantuvo la reacción con elevado de sacrificio que agregó otra rayita.

El descontrol en la serpentina de Arafat Gómez permitió una más “de caballito”, con lo que la pizarra se colocó 9-5. Aunque para la octava, la “academia” anotó la décima que definió el juego. Ya en la última entrada, el Pollo Feliz anotó una carrera más.

Te puede interesar Noche mágica de Kirk: jonrón, 4 impulsadas y su primer robo de base en MLB

Otro invicto

En otro frente, en la Unidad Deportiva del Cárcamo, Los Amigos de Ramón Corral se quedaron con la victoria 6-5 ante IP17, en un auténtico duelazo que mantuvo el dramatismo hasta el último out.

Jesse Rivera abrió la cuenta con la carrera de la quiniela al rodar para doble play, aunque no se le acreditó la producida. En la parte baja, Axel Nieblas respondió con cuadrangular solitario para empatar la pizarra 1-1.

Sin embargo, con ofensivas consecutivas y un poderoso rally en la cuarta entrada, Los Amigos de Ramón Corral tomaron amplia ventaja de 7-1.

De inmediato, la novena de Isaac Paredes respondió y logró recortar la distancia, nuevamente con participación clave de Nieblas, quien puso el marcador 7-4.

En la sexta, Ángel Camacho acercó a IP17 con cuadrangular de dos carreras por todo el jardín izquierdo ante los lanzamientos de Brandon Huez, colocando el juego 7-6.

El drama se extendió hasta la séptima baja, cuando Emiliano Valencia, con dos outs, se paró en la caja de bateo con la carrera del empate en tercera. Sin embargo, Martín Huerta se fajó en la lomita y lo ponchó para sellar el triunfo.

Resultados - Jornada 2 Equipo Marcador Equipo Amigos de Ramón Corral 7-6 IP17 R&R Sports 10-6 Pollo Feliz Síguelos Hoy Partido Hora Campo Transmisión Tomateros vs Los Ramones 7:50 PM Cárcamo 2 Youtube Standing Equipo G-P PCT DIF Amigos de Ramón Corral 2-0 1.000 - R&R Sport Complex 2-0 1.000 - Vicoming by Diseños 1-0 1.000 - Tomateros de Hermosillo 1-0 1.000 - IP17 1-1 .500 1.0 AJ3 0-1 .000 1.0 Antracitas de México 0-1 .000 1.0 Quinto Nivel 0-1 .000 1.0 Mariscos Los Ramones 0-1 .000 1.0 Pollo Feliz 0-2 .000 2.0