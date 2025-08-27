El encuentro entre Amigos de Ramón Corral y Quinto Nivel se definió por un espectáculo de batazos en la Unidad Deportiva El Cárcamo.

Los Amigos de Ramón Corral extendieron su arranque perfecto en la Liga del Sol edición Gabito Ballesteros, tras vencer en la tercera jornada a los campeones, Quinto Nivel, en un duelo de batazos que terminó 11-7 en la Unidad Deportiva El Cárcamo.

La ofensiva de los Amigos de Ramón Corral arrancó tarde en el encuentro, pero con un ataque de 10 anotaciones en el cuarto rollo, encaminaron el encuentro que los dejó en la cima del standing con marca de 3-0.

En cambio, los monarcas de la Liga del Sol sumaron su segundo descalabro, para caer a 1-2, en el séptimo puesto de la clasificación.

Los pitchers abridores, Joel López y Luis Villavicencio se quedaron sin decisión, y todo recayó en los relevos.

López recibió la primera carrera del encuentro, por medio de un cuadrangular de Enrique Cuevas que puso adelante a Quinto Nivel.

La pizarra se mantuvo igual hasta la apertura del cuarto rollo, cuando el equipo musical extendió su ventaja a 2-0, ya que Amed Galaz se voló la barda por todo el prado central, ante los pitcheos de Fernando Lerma, para timbrar una carrera más.

Villavicencio abandonó el montículo e iniciaron los problemas para Quinto Nivel, ya que el relevo de Marco Rivas, expelotero de la Liga Mexicana del Pacífico y Liga Mexicana de Beisbol, no aguantó el orden al bat de los Amigos de Ramón Corral.

El rally de 10 carreras se formó con doblete productor de dos para Josué Ochoa, infield hit de Arturo Heredia sencillo de Enrique Trujillo. Todo eso le abrió el paso a un grand slam de Manuel Acuña, con batazo por todo el prado izquierdo. La poderosa ofensiva del inning se completó con jonrón de dos anotaciones de Bryan Juzaino.

Quinto Nivel se acercó en el quinto inning con sencillo productor de Enrique Cuevas y doblete de dos anotaciones de Fausto Osorio, pero el equipo de Ramón Corral respondió en el cierre del mismo episodio con hit productor de Luis Acuña, quien entró de emergente.

Para el sexto rollo, Quinto Nivel anotó la sexta carrera con jugada de selección en batazo de Fernando Méndez. Ya en el cierre del séptimo rollo, Damián Fimbres conectó un triple productor, que le dio esperanza a los músicos, pero no fue suficiente para la remontada.

