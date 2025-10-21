Toronto venció 4-3 a Seattle con un jonrón de George Springer y se medirá ante los Dodgers de Los Ángeles a partir del viernes 24 de octubre.

Los Toronto Blue Jays regresan a una Serie Mundial después de 32 años y lo harán enfrentando a los actuales campeones, los Dodgers de Los Ángeles, en el Clásico de Otoño de las Grandes Ligas 2025.

El conjunto canadiense aseguró su boleto tras imponerse 4-3 a los Seattle Mariners en una dramática serie que se extendió hasta el séptimo juego. El héroe de la noche fue George Springer, quien conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada para darle la vuelta al marcador y sentenciar el triunfo de Toronto.

El pitcher ganador fue Kevin Gausman, quien lanzó una entrada completa, mientras que Jeff Hoffman se encargó del salvamento al retirar los últimos tres outs. El mexicano Alejandro Kirk será el único representante nacional en la Serie Mundial; en el juego decisivo se fue de 4-1 con dos ponches.

Por parte de Seattle, Randy Arozarena cerró la noche con una marca de 4-1 y un ponche.

En la Liga Nacional, los Dodgers no tuvieron complicaciones para instalarse en la final. La novena angelina barrió en cuatro juegos a los Milwaukee Brewers, que apenas lograron anotar cuatro carreras en toda la serie. Shohei Ohtani fue la gran figura de Los Ángeles, al registrar 10 ponches desde la lomita y conectar tres cuadrangulares en el juego que selló la clasificación el pasado 17 de octubre.

La Serie Mundial 2025 arrancará el viernes 24 de octubre en Toronto, con el siguiente calendario programado:

Juego 1: Viernes 24 de octubre

Juego 2: Sábado 25 de octubre

Juego 3: Lunes 27 de octubre

Juego 4: Martes 28 de octubre

Juego 5: Miércoles 29 de octubre*

Juego 6: Viernes 31 de octubre*

Juego 7: Sábado 1 de noviembre*

*-. De ser necesarios

Los Blue Jays buscarán su primer título desde 1993, mientras que los Dodgers intentarán refrendar la corona obtenida el año pasado.