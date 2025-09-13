Con poder ofensivo y rallys de seis y tres carreras, AJ3 consiguió su primera victoria de la temporada al vencer por blanqueada a Pollo Feliz.

Los bates de AJ3 (1-3) despertaron en el cierre de la Jornada 5 de la Liga del Sol edición Gabito Ballesteros, al capitalizar un par de rallys demoledores con los que apalearon 11-0 a Pollo Feliz (1-3), en el estadio de la Reforma.

El ataque comenzó desde la primera entrada, cuando Manuel Vázquez negoció pasaporte con las bases llenas para producir de caballito la carrera de la quiniela. Enseguida, Natanael Cota conectó imparable al jardín izquierdo para aumentar la ventaja.

El turno grande llegó con César Samaniego, quien descargó un batazo que vació las bases y sumó tres anotaciones más, colocando la pizarra 5-0. Su hermano, Alan Samaniego, cerró el rally con un batazo por el prado izquierdo que puso cifras de 6-0 en el primer capítulo.

En el tercer rollo, los Samaniego volvieron a ser protagonistas. César recibió pelotazo con la casa llena para el 7-0, y Alan disparó un doble que impulsó dos rayitas más, dejando el juego al borde del nocaut.

La décima carrera llegó en la quinta entrada con un rodado de Víctor Mazón, que tras un error defensivo permitió ampliar la ventaja. Finalmente, Vázquez produjo la carrera definitiva con una línea al centro, suficiente para sellar el 11-0.

Pollo Feliz intentó evitar el desenlace por la vía rápida en la parte baja del quinto episodio al llenar las bases, pero no logró concretar y terminó sufriendo el revés.

JORNADA 5 Juego Pizarra Tomateros vs Amigos de Ramón Corral 4-2 Quinto Nivel vs Antracitas de México 17-5 IP17 vs Mariscos Los Ramones 13-2 Vicoming vs R&R Sport Complex 6-4 AJ3 vs Pollo Feliz 11-0

STANDING Equipo G-P PCT DIF Tomateros de Hermosillo 4-0 1.000 - R&R Sport Complex 3-1 .750 1.0 Amigos de Ramón Corral 3-1 .750 1.0 Quinto Nivel 3-2 .600 1.5 Antracitas de México 2-2 .500 2.0 IP17 2-2 .500 2.0 Vicoming by Diseños 2-3 .400 2.5 Pollo Feliz 1-3 .250 3.0 AJ3 1-3 .250 3.0 Mariscos Los Ramones 0-4 .000 4.0