Suben multas de tránsito

Tanto que se hacer enojar a los hermosillenses con las multas y eso se arregla muy fácil: conduzca cumpliendo con el reglamento de tránsito.

No conduzca y hable por teléfono, no maneje su auto con audífonos, no dé vuelta en “U” en zona prohibida, respete los semáforos y señales de alto.

Nada de eso que puede provocar una infracción más cara es imposible, incluso es obligación de todo ciudadano no hacer nada de eso.

Datos:

En Sonora hay 547,313 automóviles registrados, según el Inegi.

En el Estado hay 10, 391 motocicletas según datos del Inegi.