Pide el apoyo para un trasplante de hígado

HERMOSILLO ,SON.- Familiares del señor Alfredo Beltrán solicitan el apoyo de la comunidad para poder cubrir los gastos de un trasplante de hígado que requiere y los estudios y procedimientos que esto conlleva.



De acuerdo con la página de Facebook http://on.fb.me/1Q0dkya y gofundme (www.gofundme.com/support-alfredo), Alfredo es un padre y abuelo a quien a finales de agosto de 2015 le detectaron una hinchazón inusual en el área abdominal que luego de unos exámenes resultó que eran síntomas de cirrosis.

















Su hijo Alejandro dijo que los resultados tomó por sorpresa a todos "dado que él jamás ha sido un gran bebedor, ni un bebedor siquiera en lo absoluto".



Estábamos muy sorprendidos por decir poco y, en nuestra incredulidad, continuamos haciendo exámenes e intentando tratamientos alternos. No ayudaron y para finales de noviembre, en poco más de 3 meses, nos dimos cuenta finalmente con lo que nos enfrentábamos. Su salud se deterioró, ha perdido más de 25kg de peso, su malestar incrementó al igual que la frecuencia de los medicamentos y procedimientos menores (por ejemplo, la paracentesis).



Una lucha constante...

No hay cura contra lo que luchamos. Mi padre necesita un nuevo hígado. Necesitamos hacer un transplante este año y realizar muchos exámenes para saber si es candidato a tal intervención. Nuestra mejor opción hasta ahora es recaudar $850,000 MXN y realizar el transplante en Culiacán, Sinaloa, México.



No puedo simplemente poner en palabras cuánto significa esto para mí, para mi familia. Él nos ha apoyado, nos ha enseñado, nos ha hecho reír, nos ha amado. Él es mi héroe, es nuestro héroe. Él es mi padre", posteó Alejandro en la página de www.gofundme.com/support-alfredo.



Para las personas interesadas en realizar un donativo lo pueden hacer a la cuenta bancaria con CLABE 014760605701730740, o depósito en OXXO al número de tarjeta 5579 0700 4983 9262.