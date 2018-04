NOGALES, SON.- De forma oficial y de acuerdo a la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), no hay suspensión de clases por bajas temperaturas, la asistencia de los menores queda a criterio de los padres.

Álvaro Judas Valencia, coordinador de la zona norte de la UEPC, indicó que a pesar de las alertas y el pronóstico de -3 grados centígrados para la mañana de este martes, no hay suspensión oficial de clases en lo que resta de esta semana.

Los padres tienen la última palabra

Por su parte la delegada de la Secretaría de Educación y Cultura en la región, Concepción Larios Ríos, negó también un cese de clases por las temperaturas y declaró que los padres de familia tienen la última decisión sobre el que sus hijos atiendan o no a los planteles educativos.

“Lo que recomendamos siempre, a los padres, es que abriguen bien a los niños, que se cuiden y no se quiten la chamarra o bufanda, porque viene un fuerte frente frío; queremos que antes de salir de vacaciones, los niños estén protegidos y no se expongan a enfermarse, por no cuidarse”, expresó Larios.