NOGALES, SON.- Desde la tarde de este jueves, miles de nogalenses abarrotaron las garitas a pesar del precio del dólar para poder aprovechar las ofertas del conocido como "Black Friday", sobre todo en artículos electrónicos y ropa.

Largas filas desde el jueves y una cifra de más 137 millones de personas, entre ellas un gran porcentaje de mexicanos, haciendo compras en los Estados Unidos, cimientan la fama del “viernes negro” como una de las fechas con mayor actividad comercial en el vecino país.

Algunos nogalenses comentaron que aún con el alto precio de la moneda estadounidense, sigue siendo más barato comprar durante esta fecha, ya que las ofertas que se manejan en los comercios, hacen bajar los costos muy por debajo de lo que costaría el mismo producto del lado mexicano.

Aprovechan

Hiram Corona expresó que esta es la fecha en la que él aprovecha para comprar productos relacionados con su pasatiempo favorito, los videojuegos, ya que tanto consolas, como los mismos discos de juego, bajan sus precios volviéndolos más accesibles que en México, estrategia que sigue cada año.

“Conozco mucha gente que hace lo mismo, hay muchos especiales en muchas tiendas, de hecho cuando estaba haciendo fila para cruzar me dieron unos volantes y libretas de varios comercios; hay muchas ofertas, ahorita me gasté como 43 dólares (860 pesos, aproximadamente) en tres videojuegos, aquí en México me salen en 700, 800 pesos cada uno”, declaró el joven.