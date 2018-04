HERMOSILLO, SON.- La gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, dijo en entrevista que condena el hecho de que a tres mujeres en Huatabampo las hayan hecho correr desnudas por calles de esa ciudad, presuntamente como un intento de aplicarles un castigo.

Señaló que aún en el caso de que ellas hubieran cometido una falta o delito, no hay nada que justifique que hayan sido sometidas a esa situación, pero apuntó que no están claros los orígenes de ese lamentable episodio, y que es por ello instruyó para que se investigue a fondo el caso.

"Porque hay muchas versiones al respecto, pero condeno enérgicamente esa situación, la que haya sido no merece nadie ser tratado de esa manera, si incurrieron en un delito o no, no le da derecho a nadie a tratar a las mujeres como lo hicieron, y por supuesto que ya instruí a que se investigue a cabalidad qué fue lo que sucedió", indicó la mandataria estatal.