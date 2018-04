El 2017 será un año de retos: Claudia Pavlovich

HERMOSILLO, SON.- La gobernadora del estado Claudia Pavlovich Arellano señaló que sigue trabajando con intensidad en la gestión de recursos con el gobierno federal para enfrentar la difícil situación económica que tiene Sonora.

Consideró que hay grandes retos por enfrentar en el 2017, ya que es un año de recortes en el presupuesto federal, que será complicado de enfrentar.

"Ustedes saben que el tema de los recursos es muy importante, son muchos los programas sociales que hay que aumentar, pero ustedes conocen la situación financiera del estado, una deuda entre bancaria y proveedores de más de 32 mil millones de pesos, que tenemos que enfrentar y sacar adelante, y con muchos temas importantísimos como el de la seguridad pública", dijo Claudia Pavlovich.

Luego de pasar la semana anterior en la capital del país, gestionando recursos extras para Sonora tras la aprobación del presupuesto federal del 2017, por más de 42 mil millones de pesos para la entidad, la mandataria estatal indicó que en un panorama de recortes al gasto federal, el próximo será un año complicado.

"La verdad va a ser un año complicado, estoy acostumbrada a salir adelante cuando las cosas están complicadas, pero tenemos que trabajar mucho, arduamente", añadió.

Indicó que si bien se espera que quienes pudieron haber robado los recursos de los sonorenses, tarde que temprano tendrán que reintegrarlos, se trata de un proceso jurídico largo, por lo que de momento no se puede contar con esos recursos.

"Como abogada sé que eso va a llevar mucho tiempo, y no puedo estar atenida a que suceda eso para resolver los problemas", añadió la gobernadora Claudia Pavlovich.

Publicarán reglamento

Por otra parte sobre el caso del preescolar Uni Niño, en donde una pequeñita murió ahogada en la alberca de la escuela, indicó que se trata de un problema que se atiende.

Aseguró que la administración que encabeza busca acciones para evitar accidentes en guarderías.

"Lo que sucede, me gustaría que el Procurador hablara al respeto, de este incidente tan lamentable, la verdad, está siendo investigado como lo que es, un incidente que se presentó, lamento mucho sobre todo por sus familiares, pero creo que ya no es tanto de reglamentos, porque propiamente no es una guardería según tengo entendido, pero sí me gustaría mucho que fuera el Procurador el que hablara al respecto, yo como abogada cuido mucho lo que hablo, pero sí te puedo decir que lo lamento mucho, es la sociedad en general la que debe estar al pendiente, no sólo el gobierno", expuso Pavlovich Arellano.

Indicó que el gobierno estatal está por publicar el reglamento de la Ley 5 de junio, para supervisar mejor a las guarderías.

"Ya está el reglamento está por publicarse, el reglamento de guarderías, que es distinto, porque es una escuela privada (Uni Niño), para empezar", indicó.

