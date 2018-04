Casas de cambio cierran por falta de clientes en Nogales

NOGALES, SON.- Alrededor de diez comercios que se dedicaban al intercambio de dólares cerca de la frontera en Nogales cerraron por el poco margen de ganancia que les representa el cambio de la divisa, además de los escasos clientes.

Juan Agüero dependiente de una de las casas de cambio del centro de la ciudad, indicó que con el aumento del dólar se incrementó el número de personas que cambian el billete verde, pero no hay quien compre.

“Como está muy caro el dólar casi nadie compra, toda le gente quiere vender y mucha gente dice que págamelo al 20, porque en el banco está en el 20, pero de hecho uno no puede pagar el veinte, porque no puedes venderlo a 21 ni al 20.50 por que nadie quiere,” manifestó.

Añadió que además el número de personas que acudían a comprar dólares bajo desde el primer aumento, pero ahora con el precio histórico en la frontera de hasta 19.85 a la venta y 19 pesos a la compra, la situación para las casas de cambio se está volviendo insostenible.

“Ahorita estamos muy parados, por eso muchas casas de cambio están cerradas, porque no hay flujo pues, en esta última semana han cerrado más de 10, se nota que están cerradas las casas de cambio, ya no es como antes, antes llegaban dos tres y casi no pedían precio porque estaba bien el margen, pero pues uno también la piensa en comprarlo, porque qué tal si de repente baja el dólar, uno se queda con dólares caros y ya no los pueden vender,” precisó.

Consideró que de continuar el alto precio de la moneda norteamericana, la competencia entre los locales tendrá que ser más complicada y aumentaría o bajaría el costo del billete verde, descontrol que solo tendría efectos negativos para el usuario final y mataría lentamente el comercio.

