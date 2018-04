'Me siento lastimada en la forma en que actuaron con mi hijo'

HERMOSILLO, SON.- Iveth Dagnino, esposa de Guillermo Padrés, dijo al periodista Ciro Gómez Leyva que siente miedo de que le vayan a hacer algo como a su hijo.

Me siento muy lastimada como madre por el atropello, en como se llevaron las cosas, por 'Memito', él es estudiante", agregó Iveth Dagnino.

La esposa del exgobernador #GuillermoPadrés, Iveth Dagnino, dijo que tiene esperanza en que los jueces no se dejen llevar por lo político.

"¿Miedo a que me detengan a mí?, no, yo soy una persona limpia, no tengo nada qué esconder", le dijo Iveth Dagnino

"No se me hace justo, estoy con mucha tristeza y mucha esperanza (...) tengo la fe puesta en el sistema de justicia en México", agregó la exprimera dama de Sonora.

"Sí fuimos amenazados y perseguidos por más de 2 meses, tengo fotos de las personas que me siguen (...) sí tengo pruebas de que nos han amenazado", agregó Iveth Dagnino.

