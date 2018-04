HERMOSILLO, SON.- El uso de drones ha resultado ser de mucho beneficio para el sector agrícola en Sonora, según se expuso durante el cierre de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.

En el evento se contó con la participación de integrantes de la embajada de Reino Unido en México. Y fue organizado por la Secretaría de Economía del Estado de Sonora.

Destacó que con la ayuda de drones y detectores diversos instalados en tierra, se puede obtener un panorama completo de cómo obtener mayores ganancias y mejorar los resultados de la producción en la actividad agrícola.

"A los agricultores se les complica mucho el momento de aplicar el fertilizante, lo aplican de manera deficiente o simplemente no lo aplican y el productor no lo sabe, ese es un problema real, con nuestra tecnología le podemos decir al agricultor cuánto se aplicó, dónde se aplicó y cómo se aplicó, porque luego se encuentran los agricultores que una planta que fue fertilizada no está rindiendo como debería", agregó Pacheco Sánchez.