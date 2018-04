HERMOSILLO, SON.- Julissa Bojórquez Castillo, directora del Registro Civil en el estado, señaló que aquí en Sonora aún no hay una modificación a la ley que permita registrar a los niños primero con apellido de la madre.

Indicó que aunque hay una determinación al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre un caso del Distro Federal, en Sonora estaría pendiente alguna modificación a la legislación estatal vigente.

"El tema del acomodo del apellido tendríamos que ver primero la iniciativa que ya se apruebe, y que salga publicado todo para poder entrar en un procedimiento de cómo lo vamos a hacer, ahorita no lo tenemos contemplado en nuestro plan de trabajo", expuso Bojórquez Castillo.

No es muy común...

Expuso que hay una ley reglamentaria en el estado, que es la que se debería modificar, para que en Sonora también se pueda invertir el orden tradicional de los apellidos.

Añadió que no ocurre comúnmente en Sonora el que se presenten mujeres a oficinas del registro civil, con la intención de invertir el orden de los apellidos de sus hijos.

"La verdad es que no es común, no tenemos una demanda así grande, no lo es", añadió.