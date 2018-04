Next

Choque en la colonia Coloso deja seis lesionados

HERMOSILLO, SON.- Seis personas resultaron lesionadas al participar en choque de vehículos de frente, ocurrido en la colonia Rinconada de la Cruz.

El accidente se registró alrededor de las 12:40 horas, en las calles Circunvalación y Moctezuma, en un tramo recto.



En la colisión participó un pick up rojo de la línea Dakota, tripulado por Jesús Miguel de 38 años de edad, y un pick up guinda de la marca Ford, conducido por Roberto de 43 años.



Al momento del choque, el primer vehículo se movilizaba de sur a norte por la calle Circunvalación, y el segundo de norte a sur por la misma vialidad.

De acuerdo a versión de testigos, Jesús Miguel invadió el carril por donde se movilizaba Roberto, quien no pudo evitar el choque de frente.



Para auxiliar a los lesionados que viajaban en ambos vehículos, acudieron elementos del Departamento de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes los trasudaron a distintos hospitales.

Fotos: Jorge Flores/ EXPRESO



EXP/RED/RG/OCT/2016