Next

Quince lesionados en accidente Hermosillo-Guaymas

HERMOSILLO, SON.- Saldo de 15 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad, fue el saldo del choque de frente de un autobús de línea Tufesa y un camión cargado con muebles, ocurrido la tarde de este mueble.

El accidente originado por la falta de precaución del conductor del vehículo que transportaba muebles, se registró alrededor de las 13:50 horas, a la altura del kilómetro 235 del tramo carretero Hermosillo-Guaymas, al sur del puente La Poza.

En la colisión participó una unidad de la marca Volkswagen tipo estaquitas, y el camión número 602 de Tufesa que cubría la ruta Nogales-Culiacán que trasportaba 36 personas, la mayoría mayores de edad.

Cristian Rosas Montesinos, conductor del autobús explicó que, “de repente se me vino de frente, me invadió el carril, sostuve fuerte el volante e hice maniobre todo lo que pude para que el impacto no fuera tan fuerte”.

El peritaje arrojó que el vehículo con muebles se movilizaba de sur a norte cuando el conductor perdió el control del volante e invadió el carril contrario y chocó contra el autobús.

Trasladan a cinco a hospitales

Del total de lesionados solo cinco fueron trasladados por la Cruz Roja a hospitales de esta capital, y el resto fue atendido en el sitio del percance.

Tráfico suspendido

El tráfico de vehículos por ese lugar fue suspendido por aproximadamente dos horas, para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.

De cuerdo con información preliminar la unidad de transporte número 602 tenía apenas unos 10 minutos de haber salido de la capital sonorense cuando aparentemente un tráiler se le atravesó, perdió el control y se salió de la cinta asfáltica. Al lugar acudieron 5 ambulancias y personal de rescate de Hermosillo.

El accidente provocó que el tramo fuera cerrado por varios minutos y decenas de autos quedarán varados sobre la carretera internacional.

EXP/JV/DAW/NOV/2016