HERMOSILLO, SON.- Como desesperante, fue como Rey Adán Acosta Ballesteros, agente de la Policía Municipal, calificó el ver que la pequeña de un año y 11 meses se debatía entre la vida y la muerte, tras caer a la alberca con agua de un maternal y primaria.

El agente del grupo motorizado, con ocho años de servicio, explicó que fue el primero en llegar al plantel UniNiño, ubicado en la esquina del bulevar Navarrete y la calle Herrerías de la colonia Villa Satélite, tras recibir el llamado de auxilio por parte de personal de la institución.

“Ese llamado no me tocaba, habían mandado a otros compañeros pero estaban un poco retirados del lugar, por lo que avise a la central de radio que yo me encontraba a dos cuadras del domicilio, y que me abocaría atender el reporte.”, dijo el representante de la ley.