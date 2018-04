CIUDAD OBREGÓN, SON.- La presidenta de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos, señaló la ineficiencia por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, debido a que ya se tenía conocimiento de tres agresiones sexuales contra jóvenes y no se hizo nada al respecto.

"Existe una gran indiferencia por parte de las autoridades, ya sabían de algunos casos y no hicieron nada para prevenir este feminicidio, por qué no blindaron la zona si ya tenían conocimiento, necesitamos que la Procuraduría haga su trabajo y no lo está haciendo", refirió.