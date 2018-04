Advierten pérdida si no actualizan nómina

CIUDAD DE MÉXICO.- El no realizar los cambios en la nómina digital que tendrán que hacer las empresas les podría costar alrededor de 30 por ciento del monto de los sueldos que genera, pues no podrían deducir todo.

Gilberto Sánchez, director general de Aspel, dijo que si la empresa no hace las actualizaciones pertinentes, perderían, pues aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no impondrá sanciones por la no actualización de la nómina digital, ésta sí puede ser determinada como un gasto no deducible.

Tras tres años, a partir del 1 de enero de 2017, la nómina digital tendrá modificaciones y más requerimientos de información, por lo que los patrones deben hacer ajustes pronto para cumplir con el fisco y no tener este impacto.

Dicha nómina, obligatoria desde abril de 2014, incluirá más información sobre los pagos que realizan a los trabajadores y detalla y verifica el

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de quien recibe el pago.

Sánchez resaltó que el impacto es fuerte si se considera que el pago de nómina figura como uno de los tres principales gastos de las mismas y en algunos casos es de hasta 50 por ciento del total de lo que desembolsa.

