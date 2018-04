Multarán a los propietarios de vehículos sin seguro

CIUDAD DE MÉXICO.- Los propietarios de vehículos que transiten en la Ciudad de México sin contar con seguro de responsabilidad civil serán sancionados con multas que van desde mil 443.60 pesos hasta cinco mil 734.40 pesos, incluso remisión de la unidad al depósito, según el tipo de conductor.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recordó que el Artículo 46 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal que entró en vigor el 15 de diciembre de 2015 dispone que todos los vehículos que transitan por la Ciudad de México debe contar con un seguro de responsabilidad civil.

Señaló que como conductor, es importante que todas las personas se hagan responsables de los posibles daños que pudieran llegar a ocasionar a terceros, pues nadie está exento de atravesar por un percance de este tipo.

A través de su publicación “Consejos para tu bolsillo”, el organismo precisó que quienes ya tiene algún seguro de automóvil están cumpliendo con dicha obligación, por lo cual no tienen la necesidad de adquirir este nuevo seguro.

Consulte costos

No obstante, si apenas lo van a contratar, la Condusef recomendó consultar los costos directamente con las aseguradoras y guardar la póliza en el vehículo.

Subrayó que en caso de no portar la póliza vigente o no tener seguro, los propietarios de los vehículos serán sancionados, con multas que van, en el caso de los dueños de vehículo particular, de mil 443.60 a dos mil 867.20 pesos, o 20 a 40 veces el la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.

Para los concesionarios de unidad de transporte de carga, la multa va de dos mil 867.20 pesos a cuatro mil 300.80 pesos (40 a 60 veces la Unidad de Cuenta), y remisión del vehículo al depósito.

La sanción

En el caso de los concesionarios de unidad de transporte público de pasajeros, la sanción es de cuatro mil 300.80 pesos hasta cinco mil 734.40 pesos (60 a 80 veces la Unidad de Cuenta) y remisión del vehículo al depósito.

El organismo mencionó que los dueños de los vehículos tienen 45 días naturales para la cancelación de la multa al presentar ante la Secretaría de Seguridad Pública capitalina una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Para quienes aún no tienen este seguro de responsabilidad civil, los invitó a comparar opciones con ayuda del Simulador de Seguro Automotriz, que Condusef tiene disponible en el portal: http://e-portalif.condusef.gob.mx/condusef_autoseguro/.

NTX/IM/MDT