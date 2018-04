Acusaciones de fraude electoral hechas por Trump son infundadas: California

LOS ÁNGELES, EU.- El secretario de Estado de California, Alex Padilla, calificó como 'absurdas' las acusaciones infundadas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de un presunto fraude electoral.

“Me parece que el señor Trump está preocupado por el hecho de que una creciente mayoría de estadunidenses no votaron por él”, expresó Padilla, quien fue el responsable del pasado proceso electoral en California.

Como ya es su costumbre, el presidente electo lanzó la víspera su comentario en Twitter, donde dijo que además de su triunfo de los votos del Colegio Electoral, él ganaría el voto popular si se descontaran esos votos “ilegales”.

“Además del aplastante triunfo del Colegio Electoral, gané el voto popular si se deducen los millones de personas que votaron ilegalmente”, escribió.

Más tarde, aseguró que hubo fraude electoral en Virginia, New Hampshire y California. “Hubo serio fraude electoral en Virginia, New Hampshire y California. ¿Por qué los medios de comunicación no informan sobre esto? Sesgo grave, gran problema!”, señaló.

Padilla, quien es de extracción demócrata, dijo que las autoridades electorales de los 58 condados de California aún no han terminado de contar las votaciones emitidas este mes.

“Pero no hay duda de que Trump fue derrotado por la demócrata Hillary Clinton. En estos recuentos Clinton se mantenía adelante con más de tres millones 900 mil votos”, puntualizó.

Trump calificó como “un fraude serio” en California junto con Virginia y New Hampshire, además culpó a los medios de comunicación por la falta de cobertura de acusaciones que se dieron sobre este asunto.

NTX/I/JRM/AES/EUA16