ZAGREB, CROACIA.- Diego Armando Maradona lamentó la muerte de Fidel Castro y aseguró que el líder de la Revolución Cubana fue una persona muy especial en su vida.

"Cuando me dieron la noticia me agarró un llanto infernal porque fue como un segundo padre para mí. Nadie puede imaginar la emoción que se siente al estar ante una leyenda viviente como era Fidel.

Acudirá a despedir a su amigo

"Se me fue un amigo, un hombre que me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina muchas clínicas me las cerraron. Le debo mucho, me hablaba y me aconsejaba. Cada vez que necesitaba algo era el primero en hablarme", comentó el argentino.