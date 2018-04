Donald Trump avasalla hasta en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Donald Trump no necesitó presentarse al último debate republicano previo a los comicios en Iowa para salir victorioso... en redes sociales.



El magnate acaparó 36 por ciento del tráfico en Twitter durante el evento, de acuerdo con estadísticas de la compañía.



Trump fue también el aspirante que más seguidores recaudó durante las dos horas del encuentro en Des Moines, el séptimo entre presidenciables republicanos.



En Facebook, el Senador por Texas, Ted Cruz, acaparó la conversación con 41 por ciento de las menciones.



La red social

Sin embargo, esta red social no incluyó al empresario neoyorquino dentro de sus estadísticas.



Si (Trump) hubiera participado, habría sido el número uno, con el doble de gente hablando acerca de él que de Cruz", dijo un vocero de Facebook.



Trump fue también el precandidato más buscado en Google a lo largo del debate en los 50 estados del país vecino, de acuerdo con información suministrada por el buscador.



Así, mientras el resto de aspirantes republicanos se daba cita en el encuentro organizado por Fox News, el empresario, tras alegar una actitud tendenciosa de la moderadora, Megyn Kelly, optó por protagonizar su propio evento a la misma hora del debate, a menos de 5 kilómetros de distancia.





Se opone Rubio a deportaciones

El precandidato republicano Marco Rubio dijo el viernes que, si resulta elegido como Presidente, no deportará a las 12 millones de personas que viven de manera ilegal en Estados Unidos, y que en lugar de ello propondrá soluciones para dar cabida a quienes no tengan antecedentes penales.



