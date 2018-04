Donald Trump recibe a Premier japonés

CIUDAD DE MÉXICO.- El Mandatario japonés Shinzo Abe se reunió con Donald Trump en la Torre Trump. Es el primer líder extranjero que el Presidente electo recibe.

El encuentro levantó polémica en Washington, ya que el magnate no fue asesorado por personal del Departamento de Estado, como se suelen hacer los Presidentes antes de este tipo de reuniones.



Un exfuncionario del Departamento de Estado explicó a The Washington Post que el no recibir informes previos es una situación atípica, y que es especialmente delicada ya que Trump ha hecho declaraciones polémicas sobre el país asiático durante su campaña.



El Presidente electo dijo que Japón debería de pagar más por su propia defensa y no debería de depender tanto de Estados Unidos.



Además, ha manifestado en varias ocasiones su reticencia al Acuerdo Trasnpacífico, el cual el Premier japonés impulsó en el Parlamento de su país.



Reunión menos informal

Pero la directora de campaña de Trump, Kellyanne Conway, dijo que se trata de una reunión "mucho menos informal" de las que tendrán en el futuro, porque el empresario aún no ha tomado posesión de su cargo.



"Somos muy respetuosos con el hecho de que el Presidente Obama seguirá ocupando el Despacho Oval los siguientes dos meses".



La visita de Abe se acordó durante la llamada que el Premier japonés realizó al magnate para felicitarle por su elección. Ahí, el líder nipón explicó que estaría en Nueva York en los próximos días y que le gustaría reunirse con Trump.

