Mi sueldo será de un dólar al año: Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tendrá un salario de 1 dólar al año como Mandatario.

Trump hizo la aseveración en entrevista con el programa 60 minutes.



"Creo que, por ley, tengo que tener (al menos) un dólar, así que tomaré un dólar al año. Pero eso es -ni siquiera sé cuál es el salario, ¿tú sabes?", preguntó Trump.

"Son 400 mil dólares los que estás declinando", contestó su entrevistadora, Lesley Stahl.



"No, no voy a tener ese salario. No voy a tomarlo", aseguró.



El magnate añadió que publicará sus declaraciones de impuestos en el momento adecuado. Trump se negó a hacerlo durante su campaña al alegar que está bajo una auditoria del órgano fiscal.



Deportación

En la misma entrevista, en un fragmento publicado horas antes como adelanto, Trump prometió que deportará inmediatamente a entre 2 millones y 3 millones de inmigrantes que sean criminales o con antecedentes criminales.



La población carcelaria total de Estados Unidos es de 2.2 millones, por lo que es altamente improbable que existan 3 millones de criminales caminando libres en las calles.



Además, según estimaciones del Migration Policy Institute, sólo 820 mil de los 11 millones de indocumentados han cometido algún tipo de delito -en su mayoría no graves, como una infracción de tráfico-, y sólo 300 mil han cometido una falta grave.



El magnate precisó que, si bien sí habrá un muro, piensa que en algunas partes se tratará sólo de una cerca, y en otras de un muro.



Y modera posturas

Preguntado sobre su rival por la Casa Blanca, a la que prometió encarcelar de ganar y a la que llamaba la "deshonesta Hillary", el republicano aseguró que no quiere lastimarla.



"Hizo algunas cosas malas, quiero decir que hizo algunas cosas malas.



"No quiero lastimarlos, no quiero lastimarlos. Son buenas personas. Y te daré una muy buena y definitiva respuesta la próxima vez que hablemos", aseguró.



Por otra parte, el magnate dijo que no tiene problemas con los matrimonios entre personas del mismo sexo y que no cree que la Corte Suprema deba revisar el asunto.



Trump explicó que para él el asunto ya estaba decidido y que era irrelevante.



"Es ley, fue una decisión de la Corte Suprema", insistió.



Sin embargo, no fue tan abierto sobre el aborto. Sugirió que las mujeres quizá tengan que ir a otro estado para practicar un aborto.



Trump adelantó que buscará designar a un conservador en la Corte Suprema, que podría deshacer la decisión de legalizar el aborto a nivel federal.



La decisión quedaría, según sus cálculos, en manos de cada estado.

