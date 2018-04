CIUDAD DE MÉXICO.- Justo un día después del triunfo electoral de Donald Trump sobre la demócrata Hillary Clinton, funcionarios de inteligencia comenzaron a prepararse para dar al Presidente electo su primer reporte de información clasificada con los secretos de la Nación.

Se tiene previsto que las reuniones sean tensas, pues funcionarios de seguridad nacional mencionaron al diario The Washington Post que tienen miedo a la falta de conocimiento político, desdén y al temperamento que ha mostrado el republicano.

La presentación inicial, que le entregarán este jueves, será el mismo resumen altamente clasificado que recibe todos los días el Presidente Barack Obama.

Está previsto que Trump reciba información sobre las operaciones encubiertas de la CIA contra grupos terroristas, entre otros temas.

"No sabemos lo que realmente va a pasar... ¿Cómo va a trabajar a lo largo de los próximos cuatro años, o incluso los próximos meses? No sé si va a generarse una ola de renuncias de personal que iban a permanecer para ayudar al equipo de Hillary, pero ahora no va a suceder eso, 'me voy de aquí', dirán", dijo un funcionario, que, como otros, habló bajo anonimato al rotativo estadounidense.