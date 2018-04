CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la sorpresiva e inminente victoria del republicano Donald Trump, la noche del martes los analistas abordaban el tema en todos los espacios de la televisión internacional.

Sin embargo, el mensaje del conductor de la cadena CNN, Van Jones, se volvió viral en las últimas horas debido a su emotividad.

"Todos hablan de un milagro, pero yo veo una pesadilla, es muy difícil ser padre esta noche para muchos de nosotros. Tú le dices a tus hijos: no seas abusivo (bully), no seas fanático, haz la tarea y prepárate. Y tienes este resultado… Llevas a los niños a la cama con el miedo de llegar a la hora del desayuno, miedo al preguntarte '¿cómo le explico esto a mis hijos?'."

Jones continuó hablando sobre los miedos que enfrentan las minorías que viven en Estados Unidos: "Tengo amigos musulmanes que me escribieron esta noche diciéndome “¿Debo dejar el país?”. Familias de inmigrantes están aterradas esta noche".

Mire el video de CNN:

Un 'latigazo blanco'

Consideró que la elección fue resultado de votos incitados por el racismo del discurso xenófobo del magnate y lo calificó como "white lash" (latigazo blanco).

"Esto fue muchas cosas, fue una rebelión contra las élites, es cierto, fue una reinvención de la política y las encuestas, es cierto. Pero también fue muchas otras cosas. Hemos hablado de todo menos de razas. Hablamos de ingresos, de clases, de regiones, pero no hemos hablado de razas. Fue un 'latigazo blanco' (voto racista) en contra de un país que cambia, un 'latigazo blanco' contra un presidente negro, en parte. Y allí es donde el dolor aparece".

Destacó que el papel de Trump es ahora asumir la responsabilidad de reunificar al país y apaciguar los sentimientos de miedo y frustración de los grupos raciales que atacó durante su campaña.

La gran responsabilidad de Trump

"Donald Trump tiene la responsabilidad de salir esta noche y reafirmar que será presidente para todos aquellos que insultó, que ofendió e hizo a un lado. Cuando dices que quieres recuperar tu país, tienes una gran cantidad de gente que no se siente bien representada pero no queremos sentir que alguien fue electo para llegar más profundamente a unos minimizándonos a algunos de nosotros. Es un momento profundamente doloroso esta noche y no es sólo sobre razas, es mucho más que eso, pero debemos hablar de razas esta noche”.