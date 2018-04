WHASHINGTON, DC.- El virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy a Washington para reunirse con el mandatario saliente, Barack Obama, en la oficina oval de la Casa Blanca, a dos días de su triunfo en las elecciones presidenciales.

Trump, quien arribó a Washington DC a bordo de su avión privado, sostendrá un encuentro con Obama para discutir detalles de la transición del cargo, el cual asumirá de manera oficial el próximo 20 de enero.

Donald Trump's plane touches down in Washington as he prepares to meet President Obama at the @WhiteHouse #Trumphttps://t.co/EibdBHfxqy pic.twitter.com/5UsEiVDOAy