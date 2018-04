Los personajes que podrían formar parte del gabinete de Trump

WASHINGTON, EU.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene el tradicional cuadro de donantes y de políticos convencionales para formar su gabinete.

Sin embargo, durante los últimos meses, su equipo de transición trabajó silenciosamente en una lista de titanes de la industria y de personajes conservadores que podrían ocupar algún puesto.



La divisiva campaña de Donald Trump dificultarán la tarea de atraer a los mejores talentos republicanos, sobre todo porque muchos de ellos le retiraron su apoyo. Un reto especialmente difícil será encontrar mujeres de alto perfil para su gabinete.



En conversaciones privadas con expertos en política, cabilderos, académicos, congresistas y allegados a Trump, el portal Politico.com obtuvo algunos de los nombres y los puestos para los que estarían siendo considerados.



Para Secretario de Estado, el equipo de Trump considera al expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, al actual presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, ambos simpatizantes del magnate, y al ex Embajador estadounidenses ante las Naciones Unidas John Bolton.



Finanzas

Para el cargo de Secretario del Tesoro, Trump ha sugerido que quiere a su propio presidente de Finanzas, Steven Mnuchin, un banquero veterano con 17 años en Goldman Sachs que ahora trabaja como director ejecutivo y cabeza de la firma de inversión privada Dune Capital Management.



Mnuchin también ha trabajado para OneWest Bank, comprado por CIT Group en 2015.



Entre los funcionarios de de defensa republicanos que podrían ocupar el cargo de Secretario de Defensa de Trump se encuentran Jeff Sessions, senador republicano por Alabama y un asesor cercano. También el ex asesor de Seguridad Nacional Stephen Hadley y el ex senador Jim Talent, de Missouri.



Como posibles asesores de seguridad, los nombres del teniente general Mike Flynn, ex director de la Agencia de Inteligencia de la cartera de Defensa, y del republicano Duncan Hunter son algunos de los considerados.



Flynn no podría ser Secretario de Estado pues la ley exige que los militares retirados esperen al menos siete años antes de convertirse en el líder civil del Pentágono.



Por su parte, el ex Alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, uno de los principales defensores de Trump, es el principal candidato para convertirse en fiscal general federal.



El Gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, otro de los grandes partidarios de Trump y líder de su equipo de transición, también es candidato a fiscal general, pero cualquier cargo que se le pudiera ofrecer en el gabinete está amenazado por el escándalo de Bridgegate.



Otra candidata para ese puesto es Pam Bondi, la fiscal general de Florida, aunque podría no producirse debido a un escándalo por donaciones que hizo Trump a la fiscal.



Una persona cercana de la campaña de Trump comentó que David Clarke, el conservador sheriff del Condado de Milwaukee, en Wisconsin, es el posible candidato a Secretario de Seguridad Nacional.



Como Secretario del Interior, uno de los principales nominados es Forrest Lucas, el cofundador de la compañía de productos petroleros Lucas Oil. También están el capitalista de riesgo Robert Grady, un funcionario de la Casa Blanca de la presidencia de George H. W. Bush con vínculos con Chris Christie; el hijo de Trump Donald Trump Jr. y Sarah Palin.



Como Secretario de Comercio se perfila el inversionista millonario Wilbur Ross, un consejero económico de Trump, y Dan DiMicco, ex consejero delegado de la siderúrgica Nucor Corp y consejero comercial del magnate.



Otros candidatos son el ex Gobernador de Texas Rick Perry, el ex Gobernador de Arkansas Mike Huckabee e inclusive Christie.

