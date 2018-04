Da Trump discurso conciliador

CIUDAD DE MÉXICO.- El republicano Donald Trump se proclamó hoy vencedor de los comicios presidenciales en Estados Unidos y dijo que había recibido una llamada de Hillary Clinton felicitándolo por su victoria en las urnas.

"Nos felicitó por nuestra victoria, y yo la felicité a ella y su familia por esta campaña muy, muy dura", afirmó Trump al comenzar ante sus seguidores el discurso de su victoria en los comicios presidenciales.



En un tono conciliador, el Presidente electo de Estados Unidos aseguró que llegó la hora de dejar atrás la división. "Es tiempo de que Estados Unidos cierre sus heridas, es tiempo de unirnos", afirmó.



Trump, quien fuera rechazado por varios miembros de su partido, tendió la mano a "aquellos a quienes no el apoyaron anteriormente".



"La nuestra no fue una campaña, sino un gran movimiento, formado de millones de hombres y mujeres que aman a su país, y que quieren un futuro mejor", defendió.



En tono conciliador, dijo que se trataba de un movimiento unificador, de todas las razas, de hombres y mujeres y de todas las religiones.



"Los hombres y mujeres olvidados ya no van a ser olvidados".



Además, aseguró que él y su equipo tienen un gran proyecto económico, aunque no especifico cuál es.



"Vamos a llevarnos bien con todas las naciones que quieran llevarse bien con nosotros".



El empresario agradeció el apoyo del ex Alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, de Ben Carson y Chris Christie.



"Estoy muy emocionado de ser su Presidente, y espero que al final de cuatro años u ocho años, ustedes digan que es algo que de lo que se sintieron orgullosos".