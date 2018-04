CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los primeros resultados sobre la elección presidencial en Estados Unidos, que no han favorecido del todo a Hillary Clinton, la candidata demócrata a la Casa Blanca envió un mensaje a sus seguidores, consciente de que sus aspiraciones presidenciales podrían quedar frustradas en los próximos minutos.



"Cualquier cosa que pase esta noche, gracias por todo", dijo la ex primera dama.

This team has so much to be proud of. Whatever happens tonight, thank you for everything. pic.twitter.com/x13iWOzILL