Periodismo de EU rompe reglas en elecciones

HERMOSILLO, SON.- El periodismo estadounidense rompió con una regla que había persistido por muchos años: La objetividad, una de sus grandes cualidades se trastocó con la llegada de Donald Trump a la candidatura republicana.

El Washington Post, Univision, Usa Today, The New York Times, entre otros medios utilizaron sus páginas para dejar en claro que el magnate no “era apto” para gobernar Estados Unidos.

Víctor Hugo Reyna, académico del Colegio de Sonora que se especializa en investigación sobre medios de comunicación, dijo que a pesar de que varios rotativos tomaron partido por Hillary Clinton, nunca dejaron de realizar el periodismo de contraste, ni ocultaron información negativa sobre la candidata demócrata.

“Es tan fuerte lo que trae Trump a las elecciones que rompieron esas normas. Hay que entender que Trump trae un discurso basado en la irracional, y los medios en lo racional, es donde entran en choque dos culturas y dos posturas diferentes de ver lo público”, comentó.

Otros códigos

Añadió que la cobertura de los medios mexicanos no se emparejó con los norteamericanos, ya que nadie investigó sus relaciones comerciales en el país, ni escudriñó posibles impuestos que hayan quedado impagos, como sucedió en el vecino país.

“Es una elección muy distinta a otras, porque se han roto muchos códigos políticos, como las amenazas directas contra Clinton, cosas a las que no estaban acostumbrados en Estados Unidos”, expuso.

