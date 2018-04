Primeros centros de votación cierran; sondeos dan leve ventaja a Hillary

NUEVA YORK, NY.- Los centros de votación comenzaban a cerrar el martes, luego de que millones de estadounidenses acudieran a las urnas para elegir a su próximo presidente, con los sondeos de última hora dando a la candidata demócrata Hillary Clinton una leve ventaja sobre el republicano Donald Trump.

Indiana y Kentucky fueron los primeros estados en cerrar las urnas, mientras que lo que pase en Virginia, Carolina del Norte y Ohio en las próximas horas podría dar indicios de un posible ganador.

El último estudio de opinión de Reuters/Ipsos antes de la elección dio una ventaja a Clinton sobre Trump, con 44 y 39 por ciento de las preferencias, respectivamente. En tanto, el sondeo Estados de la Nación de Reuters/Ipsos dio a Clinton una probabilidad de un 90 por ciento de ganar.

En una batalla centrada en gran parte en el carácter de los candidatos, Clinton, ex primera dama y exsecretaria de Estado de 69 años, y Trump, un magnate inmobiliario neoyorquino de 70, se acusaron de no ser aptos para liderar Estados Unidos frente a retos como la ardua recuperación económica, los militantes islamistas y el ascenso de China.

Las amenazas de Trump

Al igual que durante la campaña, Trump se refirió el martes a la posibilidad de no aceptar el resultado electoral, asegurando que vio reportes de irregularidades en la votación. No aportó muchos detalles y Reuters no pudo verificar de inmediato la existencia de tales problemas.

"Veremos cómo se dan las cosas hoy. Esperemos que todo salga bien y no nos tendremos que preocupar de eso y que ganemos", sostuvo Trump en una entrevista telefónica con Fox News. "Quiero ver que todo sea honesto".

Trump también demandó al registro de votantes del condado de Clark, en Nevada, por un local de votación en Las Vegas que recibió permiso la semana pasada para seguir abierto y admitir a la gente que hacía fila para emitir su sufragio, muchos de ellos hispanos. El pedido fue denegado por una jueza. (Información de Reuters)

