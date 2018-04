Detalles que destacan a la familia de Barack Obama

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes se llevarán cabo las elecciones para el nuevo presidente de los Estados Unidos y se aproxima la despedida de uno de los presidentes más mediáticos de los últimos tiempos, Barack Obama, la cual ocurrirá el 20 de enero de 2017.

El carisma del presidente y sin duda, el de su esposa, Michelle, los han convertido en tema frecuente de la prensa rosa, casi siempre bajo una luz positiva. El matrimonio es evidentemente muy bien avenido y prácticamente no han provocado ningún escándalo. Cuando algunos temas de su pasado han salido a relucir, Obama los ha enfrentado sin negarlos y así ha logrado reducir considerablemente su impacto. Aquí, algunas cosas de las que probablemente no te habías enterado.

La complicada infancia de Barack

Los papás de Barack Hussein Obama, de 55 años, se conocieron en la Universidad de Manoa, en Hawaii. Su mamá, de ancestros ingleses, nació en Wichita, Kansas y su papá en Kenia. Se conocieron en una clase de ruso, en 1960.

Se casaron en febrero de 1961 y en agosto del mismo año, ya se habían separado. Pero fue hasta 1964 que se divorciaron legalmente y su padre regresó a Kenia, donde se volvió a casar, solamente visitó a su hijo, en Hawaii, una vez, en 1971. Murió en 1982, en un accidente, cuando Barack tenía apenas 21 años. Por su parte, su madre conoció al indonesio Lolo Soetoro en 1963, se casó con él en 65 y en 67, madre, hijo y padrastro se mudaron a Indonesia, donde Barack vivió por cuatro años. En 1971, regresó a Hawaii a vivir con sus abuelos maternos, donde estuvo hasta que partió a la universidad. Su madre se divorció por segunda vez en 1980 y murió de cáncer uterino en 1995, en Hawaii.

Barack Obama es zurdo

Obama es ¡el octavo! presidente de los Estados Unidos, que es zurdo. Su opositor en las segundas elecciones para las que se postuló, John McCain, también lo es, y lo han sido James Garfield, Herbert Hoover, Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H.W. Bush y Bill Clinton. De acuerdo con la revista 'Time', los expertos piensan que en quienes domina el uso de la mano izquierda hay una mayor facilidad para los lenguajes, lo cual puede explicar el que dominen las habilidades de retórica necesarias para destacar en política.

Michelle Obama ha sido una involuntaria impulsora de la moda

Un estudio que data de 2010, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York, sobre el impacto de Michelle Obama en la industria de la moda, determinó que el valor promedio para una compañía de que la Primera Dama hiciera una aparición pública con alguno de sus diseños, era de ¡¡14 millones de dólares!! "Trato de repartirlo de una manera justa" dijo el año siguiente a la revista 'People, ' "e incluir a diseñadores jóvenes, mezclar es importante para mí, es como con mi música. Todo lo que está en mi clóset me encanta, así que si lo combino, sé que amaré el resultado". Michelle ha bromeado con el poco sentido de la moda de su esposo Barack "Muy frecuentemente me dice '¿eso es nuevo? No te lo había visto' y yo le digo '¿Qué no tienes algo más importante qué hacer como solucionar el hambre en el mundo? Ve a hacer tu trabajo, ocúpate de tus asuntos y deja a mi clóset en paz".

Malia Obama quiere ser cineasta.

Malia ha sido becaria en los sets de filmación de 'Girls' y de 'Extant', el drama ciencia ficción estelarizado por Halle Berry, y otros más, pero no ha sido solo porque la posición de su familia le ha dado la oportunidad de codearse con la realeza hollywoodense, sus incursiones en el mundo del espectáculo tienen algún sentido, pues la mayor de las hijas de Barack Obama, de 18 años, aspira a convertirse en cineasta, según reportó la revista 'The New Yorker', en 2014. Esa puede ser una de las razones por las que la prensa puso tanta atención a la visita de Malia a la Universidad de Nueva York en 2015, pues esa institución tiene un destacado programa de cine. Sin embargo, la Casa Blanca ya anunció que, concluyendo su actual año sabático, Malia acudirá a la Universidad de Harvard.

Sasha trabajó como cajera este verano.

Podría pensarse que las hijas de Barack Obama pasarían sus veranos al estilo de otras ricas herederas, viajando de destino exótico en destino exótico y de fiesta en fiesta, pero nada podría estar más lejos de la realidad. En agosto de este año, el sitio web de chismes 'TMZ' reportó que Sasha estuvo un (breve) tiempo trabajando como cajera y atendiendo mesas en un sitio de comida rápida y mariscos en Martha's Vineyard, en la ciudad de Massachusetts, llamado Nancy's. Es un lugar al que su familia acostumbra acudir durante sus vacaciones en ese lugar.

Por supuesto, el trabajo de Sasha (cuyo nombre completo es Natasha) no fue del todo normal, solamente permanecía ahí cuatro horas al día, y solo lo hizo durante una semana, rodeada de seis agentes del Servicio Secreto.

El Universal / SZR 08/11/16