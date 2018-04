Obama describe elección en EU entre 'resentimiento o unidad'

DURHAM, EU.- El electorado de Estados Unidos tendrá que escoger entre políticas que causan división y resentimiento, y aquellas que apelan a la unidad del país, dijo el presidente Barack Obama, en uno de sus últimos actos de campaña a favor de la candidata Hillary Clinton.

“Tenemos un día más y podemos escoger entre las políticas de la culpa, el divisionismo y el resentimiento, o pueden escoger las políticas con las que juntos somos más fuertes”, indicó Obama en la ciudad de Durham, en el estado de Nueva Hampshire.

El mandatario consideró revelador del carácter del republicano Donald Trump -a quien no mencionó por nombre- que sus asesores hayan quitado el acceso a su cuenta de la red social Twitter, de acuerdo con un artículo publicado el fin de semana por el diario The New York Times.

“Si tus más cercanos consejeros no confían en que envíes un tuit, ¿cómo ustedes pueden confiarle los códigos nucleares? No pueden”, afirmó el presidente.

Obama también reiteró la opinión, que comparte con Clinton, de que Trump no tiene “el temperamento apto” para ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Continuidad a proyectos

El mandatario expresó que Clinton daría continuidad a un proyecto de gobierno que logró sacar a Estados Unidos de la peor recesión económica que este país ha sufrido en décadas.

“Estábamos pasando por dos largas guerras, por la peor crisis económica en 80 años, pero gracias al pueblo estadunidense dimos vuelta a la página”, dijo Obama.

“Nuestros negocios han tornado las pérdidas de empleos en 15.5 millones de nuevos empleos. Los ingresos y los salarios suben y la pobreza baja”, asentó, en un balance de sus ocho años de gobierno.

La campaña de Obama en Nueva Hampshire ocurre luego de que una serie de encuestas publicadas la semana pasada ubicaran a Clinton y a Trump en virtual empate en esa entidad, que tradicionalmente había sido demócrata.

