CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente estadounidense, Barack Obama, criticó la decisión del FBI de revisar más correos posiblemente relacionados con el servidor privado de la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, al señalar que la Institución no debe guiarse por insinuaciones.

En entrevista con el portal digital Now This News, el Mandatario afirmó categóricamente que las operaciones en el país se realizan con base en información concreta.

"He hecho un esfuerzo muy deliberado para asegurarme de que no parece que me estoy entrometiendo en lo que se supone que deben ser procesos independientes para tomar estas decisiones", explicó Obama