Cuestionan filantropía de Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato republicano Donald Trump ha cultivado durante años su imagen de filántropo, ha asegurado que ha donado millones de dólares en varias ocasiones y es un asiduo de las galas de caridad. Sin embargo, una exhaustiva investigación de The Washington Post permitió comprobar tan sólo donativos del magnate a este tipo de causas por un valor de 7.8 millones de dólares.



La averiguación, que duró meses, arrojó que Donald Trump ha presumido de haber hecho donativos que nunca existieron.



Aunque es imposible saber cuánto dinero ha donado, ya que el candidato republicano nunca ha publicado sus declaraciones de impuestos, como sí lo ha hecho la demócrata Hillary Clinton y la mayoría de los candidatos presidenciales de Estados Unidos desde los años 60.



Entre las promesas que ha hecho de donativos, y que deberían de suponer millones de dólares, están la de regalar sus ingresos por la "Trump University", dar su salario del programa "The Apprentice", dar donativos a las organizaciones elegidas por los concursantes de "Celebrity Apprentice" o la aportación de 250 mil dólares a una asociación de soldados y veteranos israelíes.



No obstante, el diario estadounidense encontró que los donativos personales del magnate han prácticamente desaparecido en los últimos años.



Miembros del periódico estadounidense llamaron a 420 organizaciones de caridad que tienen alguna conexión con Trump. Sólo encontraron un regalo del empresario desde 2008 hasta la primavera de 2016. Se trata de un donativo de 10 mil dólares a la Liga Atlética de la Policía de Nueva York, en 2009.



Fundación

La asociación de caridad a la que más ha donado el magnate parece ser su propia fundación, Donald J. Trump Foundation, según la investigación. Sin embargo, ésta no es lo que parece. Aparentemente se trata de una pequeña organización, creada por un hombre rico para repartir parte de su riqueza, pero, en realidad, esta ha sido fondeada, principalmente, por otras personas.



A lo largo de toda su existencia, la Donald J. Trump Foundation ha recibido 9.3 millones de dólares de otros donantes y 5.5 millones de dólares del propio fundador.



Pero la organización tiene otra particularidad: una de las causas constantes de la Fundación ha sido el mismo Trump. El regalo más grande que ha dado la institución es de 264 mil 631 dólares, el cual fue usado para renovar una fuente en el Trump's Plaza Hotel.



Por otro lado, su regalo menos costoso, fue de 7 dólares a los Boy Scouts, en 1989. Este es el costo de ingresar a la Fundación, y en ese año, el hijo mayor del magnate tenía 11 años. Así que el Post envió la pregunta a Trump de si este donativo había sido en realidad la suscripción de su hijo a la cual se negaron a contestar.



Además, como ya había avanzado el rotativo en otras investigaciones, Trump ha utilizado recursos de su Fundación en múltiples ocasiones para pagar las costas judiciales de varios casos en los que han estado envueltas su compañías.



The Washington Post envió más de 70 preguntas a miembros de la campaña de Donald Trump como parte de esta investigación para obtener su versión, sin embargo, estos se negaron a responder.

