Cumbre Iberoamericana inicia con promesa de paz en Colombia

CARTAGENA, COL.- Con la promesa del Presidente Juan Manuel Santos de lograr pronto la paz en Colombia, arrancó la Cumbre Iberoamericana número 25.

Hasta el momento han llegado al Centro de Convenciones 11 Jefes de Estado, incluyendo al anfitrión, de los 22 miembros, el Rey Felipe de España y aún se espera la presencia del venezolano Nicolás Maduro.

El Mandatario colombiano dio la apertura oficial afirmando que esta Cumbre deberá llevar el slogan "Por la paz", al realizarse en un momento clave para este país.

Resumió lo que ha sucedido tras la firma del acuerdo entre su Gobierno y las FARC, el 26 de septiembre, justo en esta sede.

La paz en colombia será una realidad

Garantizó que va a conseguir llegar al fin del conflicto armado, que ha dejado 250 mil muertos y 8 millones de víctimas y desplazados.

"Hoy lo reafirmo, ante los pueblos de Iberoamérica, la paz de Colombia será una realidad", apuntó.

Luego de que los colombianos votaron por el "no" del acuerdo, Santos argumentó que "no hay mal que por bien no venga", pues ahora logrará un acuerdo más sólidos y profundo.

Incluso, informó que este sábado se reúnen en Bogotá sus negociadores con el exPresidente Álvaro Uribe, a fin de desahogar todas las inquietudes y llegar a un acuerdo.

La foto oficial

"Toda crisis presenta oportunidad, esa es la actitud con la que estamos actuando para lograr una paz más estable, más amplia y más profunda. Hay que hacerlo pronto porque el tiempo conspira contra el proceso", dijo.

"No vamos a defraudar la confianza de los colombianos y de la comunidad internacional que nos ha acompañado con tanta generosidad".

Tras la apertura, los Mandatarios iniciaron su retiro privado, para después tomarse la fotografía oficial.

