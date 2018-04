CIUDAD DE MÉXICO.- Chelsea Clinton, hija de Hillary Clinton, aspirante demócrata a la Casa Blanca, aprovechó su cuenta de Twitter para dedicar un mensaje de cumpleaños a su madre.

Chelsea, pieza fundamental de la campaña demócrata, dijo que está orgullosa de la ex secretaria de Estado:

En varios eventos de campaña, la hija de la ex primera dama ha participado para instar a los estadounidenses a votar por el partido demócrata y hoy no será la excepción:

"Estoy emocionada de pasar el cumpleaños de mi madre hablando con los ciudadanos de Ohio acerca de por qué ella va a ser una presidenta maravillosa. Nos vemos pronto, Cincinnati", tuiteó Chelsea Clinton.

A pocos días de las elecciones generales de EU, en las que los ciudadanos elegirán a los miembros del Colegio, Electoral, encargados de confirmar al próximo ocupante de la Casa Blanca, la mayoría de las encuestas apuntan a que Clinton es la candidata con más probabilidades de ganar.

Happy Birthday Mom! I hope that one day Charlotte & Aidan are as proud to be my children as I am to be your daughter pic.twitter.com/vpcxhzyETR