Recomienda Poniatowska voto razonado

GUANAJUATO, GTO.- La escritora Elena Poniatowska afirmó que el voto de los mexicanos, sin la influencia de la televisión, es importante para cambiar la realidad de un País por el cual se transita entre la opacidad, maleantes y autoridades incapaces.

Durante su presentación en el último día del Festival Internacional Cervantino (FIC), la ganadora del Premio Cervantes afirmó que la acción de emitir un sufragio, forma parte de una de las acciones que los mexicanos pueden realizar para modificar el entorno adverso.

"Es muy importante nuestro voto, que no nos dejemos guiar por la televisión, que no nos dejemos guiar por la pasividad, y que sepamos que la primera revolución de nuestra vida es la revolución que uno hace consigo mismo. Entonces, se lucha primero desde adentro, contra nuestras debilidades, no es sermón, pero creo que allí está el arranque de cualquier acto revolucionario y de cualquier acto que pueda cambiar a la sociedad", afirmó.

Antes, la escritora aplaudió que México tenga una gran capacidad de crítica, pero poca de acción.

"México es ese sentido tiene una capacidad crítica como muy pocos países en el mundo lo tienen, ahora lo que nos faltan es una capacidad de acción, a ver hacia dónde vamos", mencionó.

Estaba previsto que a Poniatowska participara junto con dos Premios Cervantes más: el escritor mexicano Fernando del Paso y el chileno, Jorge Edwards, pero ambos cancelaron por problemas de salud, de acuerdo a Jorge Volpi, director del FIC.

La mexicana criticó también el poco apoyo a la educación y cultura que se brinda desde el Gobierno Federal.

En ese sentido acusó que los Presidentes de la República han tratado a México como un rancho de su propiedad y que en lugar de invertir en esos rubros, funcionarios se quedan con dinero del erario público.



Durante la sesión de preguntas y respuestas, la escritora demandó a la misma sociedad exigir al Gobierno apuntalar las instancias de cultura en el País y dar educación a los jóvenes.

"Es importantísimo que le exijamos a un Gobierno ignorante y a un Gobierno no limpio, sucito, cochinito, que promueva, que sepa, que debe apuntalar todas las instancias culturales de nuestro País, que deba dar educación a todos los jóvenes de este País, que festivales como éste no pueden ser minimizados, que a ustedes (el público) no los pueden hacer a un lado", dijo.

"En vez de que se gaste en cosas o que de plano funcionarios se queden con el dinero del erario y que cada Presidente de la República trate al País como un rancho de su propiedad, que no lo es, entonces creo que es importantísimo que todas las instancias de este festival de Guanajuato que nos honra, nos hace felices, es un momento de alegría de enseñanza, se fortalezcan", agregó.

Poniatowska resaltó que al Quijote lo tiene como un guía de vida y que es más fácil rezarle a él que a cualquier santo.

"Más que un santo de iglesia tengo al Quijote como un guía de vida, que no me desampare ni de noche de día. Prefiero al Quijote que cualquier santo, me es más fácil rezarle a él que a emperadores y pontífices, su figura desocupada y lectora es más triste que la de torturados y sangrientos cristos que mueven al espanto hechos por manos mexicanas", dijo.



La también periodista resaltó la importancia de leer El Quijote, para seguir su ejemplo y poder sobreponerse a la realidad de México.



"Sobre todo porque vivimos en un País, por ahora, opaco y espeso, en el que avanzamos entre maleantes e incapaces y frente a ti queremos alzarnos como guerreros, como todas las batallas y que gracias a tu ejemplo nos disponemos a ganar", comentó.



En su ponencia, afirmó que de la obra de Cervantes se identifica más con Sancho Panza que con El Quijote.



EXP/REF/EJ/OCT/2016