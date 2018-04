AMLO omite dos departamentos en 3de3, revela The Wall Street Journal

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, no incluyó dos departamentos en su reciente declaración de bienes, revela el periódico The Wall Street Journal.



En el pasado mes de agosto, el tabasqueño presentó su declaración 3de3 (fiscal, patrimonial y de interés) en la que no reportó bienes muebles o inmuebles ni cuentas de crédito bancarias, además de indicar que sólo cobra un sueldo mensual de 50 mil pesos como presidente de Morena.



En dicha declaración, López Obrador detalló que sólo tiene una cuenta bancaria de nómina y que todas sus posesiones fueron heredadas a sus hijos, incluida la casa de sus padres en Palenque, Chiapas.



Destacó que no ha trabajado en otro sector y sólo ha ejercido sus tareas como presidente del consejo nacional y ahora líder de Morena.



The Wall Street Journal publica que el tabasqueño no dio a conocer la propiedad de dos apartamentos en Ciudad de México adquiridos durante su etapa como jefe de gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), de acuerdo con documentos del registro público de propiedades revisados por el diario.



The Wall Street Journal señala que los registros muestran que López Obrador compró los dos apartamentos adyacentes de 76 metros cuadrados cada uno en Coyoacán en 2002, y por los que pagó alrededor de 109 mil dólares en 2002.







Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2005.



El diario señala que en la compra de los inmuebles no hay nada ilegal, sin embargo, se antepone a la declaración 3de3 que el líder de Morena presentó en el mes de agosto.



The Wall Street Journal cita a César Yáñez, portavoz de López Obrador, quien afirmó que el político compró los dos apartamentos pero los donó a sus dos hijos mayores. Sin embargo, López Obrador aún figura en el registro público como el propietario.



Yáñez dijo que los hijos de López Obrador aparecerán como propietarios y explicó que el papeleo se ha retrasado debido a que la primera esposa de López Obrador, la madre de sus hijos mayores, no dejó testamento cuando falleció en 2003.



En la declaración de Andrés Manuel reportó un ingreso anual de 600 mil pesos; es decir, 50 mil pesos mensuales como presidente de Morena.

Además, señaló que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, tiene una casa en la Ciudad de México, un departamento en Puebla, dos terrenos en ese mismo estado, un coche, menaje de casa, obras de arte y joyas.



El Universal / JGMA 27/09/16