Por 'usos y costumbres' excluyen del voto a mujeres; se invalida la elección

OAXACA, OAX.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) invalidó la elección de las autoridades municipales en San Pedro Quiatoni porque negaron el derecho de las mujeres a votar.

"En el Municipio de San Pedro Quiatoni, Tlacolula, Oaxaca, no es costumbre que las mujeres voten y mucho menos que sean integrantes del Ayuntamiento", advirtió el órgano electoral.



"Lo procedente es declarar inválida jurídicamente la elección llevada a cabo a través de seis asambleas en este Municipio", agregó.



En consecuencia, el Consejo General del IEEPCO ordenó la reposición de esta elección y exhortó a la actual autoridad de Quiatoni a generar las condiciones necesarias y suficientes para que las mujeres hagan uso de su derecho a votar y ser votadas.



Esta localidad, que se rige por sistemas normativos internos 'usos y costumbres' evadieron la advertencia que hizo el IEEPCO, en enero de 2016, para que integraran a las mujeres.



El Consejo Municipal de Usos y Costumbres respondió en abril a la autoridad municipal que las mujeres no votan porque no saben.



"Justifican que por usos y costumbres de su comunidad, las mujeres no pueden participar pues los cargo que integran el cabildo son totalmente gratuitos, además que son muy pesados para las mujeres y que la mayoría de ellas no cuentan con estudios suficientes", expuso el IEEPCO en los antecedentes de esta elección, dentro del acuerdo 44/2016, por el cual invalidó los comicios.



El Instituto señaló que en la primera asamblea celebrada en marzo, personal de la Dirección de Sistemas Normativos expuso a los pobladores 'todos hombres' sobre el derecho de las mujeres a participar; sin embargo, relató, fueron expulsados de la reunión.



Cuando los hombres concluyeron con la elección de la próxima autoridad municipal, que habría de entrar en funciones el 1 de enero de 2017, el Gobierno Municipal de San Pedro Quiatoni convocó a una asamblea de puras mujeres, en la cual las participantes manifestaron que no quieren votar, según reportó.



La autoridad electoral de Oaxaca acusó al Gobierno Municipal de anular el derecho a votar y ser votadas a las mujeres, toda vez que les consultó cuando la elección ya había sido consumada.



"La acción desplegada por la autoridad en mención fue inoportuna pues la misma debió realizarse antes y no después de la celebración de la elección", expuso.



Apenas el martes, las mujeres de Guevea de Humboldt pudieron votar por primera vez en la elección de su autoridad municipal, tras el juicio que inició hace tres años un grupo de pobladoras ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

