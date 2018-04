Un muro no detendrá al conocimiento: Conacyt

GUADALAJARA, JAL.- "El conocimiento en el mundo se genera a partir de la colaboración y ningún muro va a poder detener ese flujo”, afirmó el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Enrique Cabrero Mendoza, en la inauguración del estand de ese organismo en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2016.

“El conocimiento va más allá de los gobernantes en turno, el flujo del conocimiento tiene que ver con esa comunicación que cada uno de los científicos en el mundo establece con sus colegas y que cada día se incrementa de una forma más significativa (…) En la actualidad el Sistema Nacional de Investigadores tiene más de 27 mil miembros y mil 766 de ellos son extranjeros que están en México y realizan su actividad de investigación y que forman parte de este sistema”.

“De igual manera, de los 60 mil estudiantes que tienen beca del CONACyT, más de 5 mil se encuentran en estudios de posgrado en algún otro país del mundo, igualmente casi 3 mil estudiantes extranjeros de posgrado se encuentran en México en sus estancias de investigación. Eso nos habla de un mundo compuesto por redes, compuesto por flujos de información”, explicó Cabrero.

La ciencia está en todos lados

Cuando los visitantes a la Feria Internacional del Libro (FIL) 2016 llegan al stand del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), se sorprenden al ver los más de 8 mil títulos sobre temas muy diversos, dijo Luisa Fernanda González Arribas, subdirectora de información del área de comunicación en el CONACyT.

“La mayoría de la gente llega por curiosidad a la instalación del CONACyT, para ver qué tipo de publicaciones son las que se ofrecen, la mayoría se lleva una gran y positiva sorpresa porque hay todo tipo de publicaciones; y esto es así, porque aunque no nos percatemos, la ciencia está en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana”.

“La intención de la presencia del CONACyT en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2016, es promover la lectura de material de divulgación de la ciencia, sembrar el interés del público en las actividades que realizan los científicos mexicanos y con ello aportar elementos para estimular una cultura científica y que nuestro país cada día más vaya hacia una sociedad del conocimiento”.

El CONACyT, aunque actualmente no edita libros y no tiene librerías, tiene presencia en la FIL 2016, en gran parte gracias a las alianzas con distintas editoriales, en particular con el Fondo de Cultura Económica.

“Además de los libros abordados desde la ciencia que se ofrecen en el estand del CONACyT, hay un foro que todo el día tiene actividades para niños, jóvenes y adultos. En el foro, los visitantes pueden disfrutar de actividades como teatro, talleres, charlas con científicos, presentaciones de libros de gente que viene de instituciones de toda índole, desde los centros CONACyT, los propios funcionarios de la institución que van a dar pláticas sobre las becas que ofrece el organismo, hasta chicos de grupo de teatro científico, que es una forma muy atractiva de mostrar al público la ciencia, para que no le tengan miedo y la vean con otros ojos”, explicó Luisa Fernanda en la inauguración.

Actualmente, los visitantes que lleguen al estand del CONACyT podrán encontrar y disfrutar de los más de 8 mil títulos, que se encuentran en los más de 300 metros cuadrados. Temas como: astronomía, matemáticas, física, biología, ciencias del mar, ecología, química, salud, entre otros, son los que los jóvenes, niños y adultos podrán disfrutar.

Hasta el momento, el libro que más ha sido vendido es El estrés, una obra del argentino Alberto Orlandini, en el que se aborda qué es el estrés y cómo evitarlo. Este libro es parte de la colección "La Ciencia para todos”, que en este 2016, al igual que la FIL, cumple su 30 aniversario.

Además de las actividades que se ofrecen en el stand del CONACyT, se encuentra el programa “La FIL también es ciencia”, que incluye más de 20 actividades externas, organizadas por editoriales tanto comerciales como universitarias, entre las cuales está el Fondo de Cultura Económica, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

En el acto inaugural del stand del CONACyT se dieron cita: el director general del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fassnacht; la directora adjunta de desarrollo científico de ese Consejo, Julia Tagüeña; el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Vals Esponda; el vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias, José Luis Morán; la secretaria técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Adriana Guerra y el coordinador del Espacio Iberoamericano del Conocimiento para la Secretaría General Iberoamericana, Félix García Lausín.

El Universal / LMM 28/11/16