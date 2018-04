HERMOSILLO, SON.- Guillermo Padrés Dagnino fue detenido y hasta ocho o nueve horas después se mostró la orden de aprehensión, aseguró Iveth Dagnino de Padrés.

En entrevista en el programa de radio Por La Mañana con Ciro Gómez Leyva, la esposa del exgobernador de Sonora dijo tener miedo de la ley.

"Me duele el retroceso, me duelen las leyes", expresó debido a que su hijo fue detenido alrededor de las 13:00 horas, la orden de aprehensión apareció ocho o nueve horas después. "No había orden de aprehensión", sostuvo.