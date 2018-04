CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ernesto Nemer Álvarez, exhortó al sector empresarial a respetar descuentos y promociones durante El Buen Fin 2016.

Además llamó a las familias mexicanas a que realicen un consumo responsable e informado, comprobando precios y promociones, a través de las herramientas que brinda la Profeco como el programa Quién es Quién en los Precios.

El funcionario realizó una gira de trabajo en Monterrey, Nuevo León, donde se reunió con líderes empresariales y visitó el corredor Plaza Morelos para dialogar con compradores y escuchar sus inquietudes.

Expuso que El Buen Fin es una oportunidad para proveedores, comerciantes y consumidores, pero no debe ser visto como una obligación pues es prioritario mesurar el gasto familiar y evitar endeudamientos a largo plazo que comprometan la capacidad de pago.

Asimismo, indicó, durante las primeras 24 horas del despliegue se habían recibido 131 reclamaciones en todo el país con un porcentaje de conciliación superior a 90 por ciento.

Esto, señaló, en gran medida porque se rompió el récord de incorporación de proveedores al programa Conciliaexprés con tres mil 254 empresas y comercios inscritos.

Hasta el momento el mayor número de reclamaciones son: Ropa y calzado, teléfonos celulares y pantallas de televisión. Mientras que las entidades donde se concentra el mayor número de irregularidades son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Querétaro y Nuevo León.

Los principales motivos de queja fueron que no se respetaran las promociones, no se hiciera válido el precio exhibido, por información o publicidad engañosa, por condicionar la venta de un producto, no exhibir precios, aplicar cargos o redondeos sin consentimiento y no entregar notas o comprobantes.