Niega juez federal amparo a #LordFerrari

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal negó el amparo a Alberto Sentíes Palacio, conocido como #LordFerrari, en contra de la orden de aprehensión que le fue otorgada por el delito de fraude cometido a la empresa International Trade and Distribution, informó a EL UNIVERSAL Misael Vázquez Castillo, representante legal de los defraudados.

El juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, resolvió no amparar ni proteger al acusado, quien de acuerdo con la resolución del 25 de julio de 2016, emitida por el juez en materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, cuenta con orden de aprehensión por el delito de fraude.

En la misma resolución se resolvió la ejecución de la orden judicial al Procurador capitalino y al jefe general de la Policía de Investigación, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

La parte acusadora ya fue notificada y se espera que el probable delincuente sea deportado a México, donde se le requiere para enfrentar los cargos.

Sentíes Palacio fue asegurado por la Interpol en Miami, en octubre pasado, por un trámite migratorio ya que se la había vencido su visa estadounidense.

International Trade and Distribution

El monto reclamado por International Trade and Distribution es de 50 mil dólares, cantidad que fue depositada a Merton Consulting S.A de C.V., una de las compañías que Sentíes Palacio presuntamente utilizó para defraudar a inversionistas quienes solicitaban créditos, mismos que no eran entregados a pesar de que los solicitantes realizaban los depósitos de garantía.

Los supuestos fraudes financieros, a través de empresas internacionales fundadas por Sentíes Palacio, se hicieron públicos en marzo, después de que al menos uno de sus escoltas golpeó y robó sus pertenencias a un chofer de Uber, con quien tuvieron un incidente de tránsito en Viaducto Tlalpan, en la Ciudad de México.

El imputado viajaba en un Ferrari rojo y los hechos fueron grabados por un testigo con su celular, video que se volvió viral en redes sociales.

El Universal / EMEG 16/11/16