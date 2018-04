NAUCALPAN, EDOMEX.- Tras una confrontación con vecinos de Naucalpan, Arne aus den Ruthen fue detenido por elementos de la Policía Municipal mientras realizaba una brigada para quitar objetos de la vía pública con su grupo 'Poder Antigandalla'.

Residentes del fraccionamiento La Florida solicitaron apoyo a agentes para remitir al excity manager de la Miguel Hidalgo al Ministerio Público de Naucalpan.

Los vecinos acudieron al MP para interponer una denuncia, pues acusan que el retiro de objetos de vía pública que Arne y sus voluntarios realizaban, desde las 09:00 horas, es ilegal.

La semana pasada Arne tuvo un incidente similar en el Municipio, pues durante otra brigada que realizó en ese fraccionamiento el 5 de noviembre, sus voluntarios fueron detenidos por policías.

Denuncia detención arbitraria

En aquella ocasión, el exfuncionario denunció por Periscope las presuntas detenciones arbitrarias de los agentes.

Aunque esa primera brigada se realizó en coordinación con la dirección de Movilidad Municipal, la Alcaldía confirmó que a partir de ese incidente se rompieron relaciones con la Brigada Antigandalla porque los vecinos acusaron violaciones a normativas.

En su cuenta de Twitter, el excity manager de la Miguel Hidalgo denunció que al momento de su detención no se le informó el motivo de su detención ni se le leyeron sus derechos.

Voy detenido en una patrulla de @NaucalpanCiudad. No se me informó el motivo de mi detención no se me leyeron mis derechos. pic.twitter.com/rqk4D6k8nX