Comisiones de San Lázaro avalan Presupuesto; va al pleno

CIUDAD DE MÉXICO.- En menos de ocho minutos, y después de posponer en tres ocasiones su sesión, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avaló con 39 votos a favor y dos en contra (Morena) el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017.

De acuerdo con el secretario de la Comisión de Presupuesto, el priísta Jorge Estefan Chidiac, hay un compromiso por parte de todas las bancadas de no revelar el contenido del dictamen, hasta que no se abra la sesión en el pleno, donde se avalará este documento; sin embargo, aún no hay hora para que empiece esta sesión.

De acuerdo con el presidente de este órgano legislativo, Alfredo del Mazo (PRI) este dictamen se construyó con todas las aportaciones de las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

Además, todas las reservas serán presentadas en el pleno de San Lázaro y se habla de que podrían ser más de 200.

Cabe recordar que este Presupuesto de Egresos tenía un monto original de 4 billones de pesos 837 mil 512 millones de pesos.

Sin embargo, en la pasada aprobación de la Ley de Ingresos, se aumentó una bolsa de 73 mil 638 millones de pesos, que se espera sean reasignados esta noche.

El Universal / MM. 10/11/16